"تويتر" تطلق ميزة تكشف فيها عن صور إباحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق "تويتر" مؤثر تصويري المعروف باسم "فلتر" في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، يمنع المستخدمين من مشاهدة الصور العارية والغير مرغوب فيها.
ويحمل المؤثر اسم "سايف دي إم" Safe DM ، والذي يعني الرسائل المباشرة الآمنة، ويحظر هذا المؤثر أي رسائل جنسية خاصة بين المستخدمين.
وأشار موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إلى أن مطورة البرمجيات، كيسلي بريسلر، بادرت إلى الفكرة بعدما تلقت صورة رجل عار غير مرغوب فيها، وقالت كريسلر إن شركات منصات التواصل الاجتماعي لا تبذل جهدًا كافيًا لحماية مستخدميها من الصور العارية الموجهة من غرباء، وبينت "بي بي سي"، أمس السبت، أنها تجري مفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة لإضافة المؤثر إلى منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.
وطلبت كرسلر من مستخدمي موقع "تويتر"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إرسال صورا إباحية، لتتمكن من تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، وتلقت أكثر من 4 آلاف صورة.
وطبق موقع "بازفيد نيوز" هذا المؤثر، وأفاد بأنه عالي الدقة في حظر وحذف الصور من هذا النوع، لكنه يتطلب بضع دقائق.
يذكر أن دراسة أعدها مركز "بيو"، عام 2017، وجدت أن 53 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا تلقين صورة إباحية غير مرغوب فيها.
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