النقب: مصرع مسن في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي مسن (70 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع قبل ظهر اليوم، الأحد، بين سيارة وشاحنة على شارع رقم 80 قرب قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وحاول الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان إنقاذ حياة المصاب وأجرى له عمليات إنعاش وقدم له العلاجات الأولية للمصاب، لكنه اضطر لإقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 31 شخصا بينهم 9 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.