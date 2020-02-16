شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل مواطن برصاص مسلحين في عدن والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 قتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين اليوم الأحد في مديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة عدن .

Advertisements وذكر مواطنون أن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا وابلاً من الرصاص على المواطن عبدالله سيف محمد حسن وأردوه قتيلاً . وأشاروا إلى ان الاجهزة الامنية بدأت أعمال تحقيق واسعة لمعرفة ملابسات الحادثة والكشف عن الجناة .

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