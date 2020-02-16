شكرا لقرائتكم خبر عن الضاوي: قتلى وجرحى مليشيا الحوثي في الجوف بالمئات والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 أكد قائد اللواء 127 مشاة العميد الركن عبدالله الضاوي أن المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية في الجوف لاتزال مستمرة وسقط فيها مئات القتلى والجرحى بنيران الجيش الوطني خلال الايام الماضية واسناد مقاتلات التحالف العربي.

وأضاف الضاوي أن قوات الجيش الوطني ترابط في مواقعها بجبال الساقية والمقاطع في الجبهات المحاذية لجبال يام شمال شرق صنعاء. Advertisements ولفت الضاوي إلى أن مقاتلات للتحالف العربي شاركت بفاعلية خلال المعارك واستهدف المليشيات وتعزيزاتها وكبدتها خسائر كبيرة. ولاتزال المعارك مستمرة في جبهات الجوف للأسبوع الرابع على التوالي والتي تكبدت فيه المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

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