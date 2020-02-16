البيطرة تتلف 28 طناً من لحوم الجاموس المجمدة هندية المنشأ

وقالت الدائرة التابعة لوزارة الزراعة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحجر الطبي في منفذ طريبيل الحدودي التابع للدائرة قرر إتلاف هذه الإرسالية من لحوم الجاموس، حيث قررت اللجنة المشكلة في المنفذ بين مديرية منفذ طريبيل والمحجر البيطري إتلاف هذه الإرسالية البالغة 28 طناً من لحوم الجاموس المجمد هندية المنشأ".وتابعت، أن ذلك جاء "بعد فحصها وملاحظة وجود أكثر من تاريخ للإنتاج وكان احدث تأريخ هو(10-2019) وهو تأريخ غير مسموح به للدخول لتجاوز تلك المدة من الإنتاج التأريخ المسموح به، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من اللحوم نتيجة تفسخ البعض منها، لذلك تم اتخاذ قرار إتلاف الإرسالية بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين المستهلكين".

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تفرض إجراءات مشددة في جميع مراكزها الجمركية تحرص من خلالها على ضبط عمليات دخول البضائع المستوردة وخاصة المخالفة منها.