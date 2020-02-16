العراق في المركز 69 بتصنيف 'فيفا' الجديد

واحتل منتخب اسود الرافدين، المركز الـ69 في التصنيف الجديد، برصيد 1344 نقطة، بعدم جاء في المركز الـ70 بالتصنيف الأخير الصادر نهاية العام الماضي.

وجاء المنتخب الوطني في المركز السابع آسيوياً، بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.



وفي حال حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراته الودية المقبلة امام فيتنام وكذلك في مواجهة هونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.