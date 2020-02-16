الانواء: امطار غزيرة وسيول باتجاه الكوت والعمارة الخميس المقبل

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان البلاد ستشهد الخميس المقبل تساقط امطار غزيرة على الحدود الجنوبية الشرقية للعراق مما ستسبب سيول باتجاه الكوت والعمارة. وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365 ان "الخرائط والتنبؤات الجوية العالمية تشير الى ان البلاد ستشهد يوم الخميس المقبل أمطار غزيرة غرب إيران على الحدود الجنوبية شرقية للعراق تصل ٥٠ -٦٠ ملم قد تسبب السيول باتجاه الكوت وعلي الغربي والعمارة التي بدورها". واضافت ان "باقي المناطق ستشهد تساقط تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة".



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