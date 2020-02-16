بالصور.. احتجاجات طلاب الجامعات في كربلاء

يواصل المئات من الطلبة الجامعيين في محافظة كربلاء اليوم الاحد، احتجاجاتهم معلنين الاستمرار في اضرابهم عن الدوام الرسمي. وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن طلاب الجامعات الحكومية والأهلية في محافظه كربلاء مستمرين بالإضراب والإحتجاجات، مشيرا الى خروجهم بمسيرات احتجاجية. وأوضح أن الطلبة اعلنوا استنكارهم حرق خيام الاعتصام في بغداد. Advertisements



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