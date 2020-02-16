كواليس جديدة لمحاكمة طارق رمضان في قضايا الاغتصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينفي مرة ويعترف تارة، يناور حينا ويخفق أحيانا، لكنه هذه المرة بدا متوترا في جلسة الخميس التي استغرقت أربع ساعات، هكذا تقول كواليس محاكمة من يوصف بسفير جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا، طارق رمضان.

كواليس كشفت عنها إذاعة "20 مينيت" الفرنسية، خلال الجلسة التي عقدتها محكمة باريس، الخميس الماضي، لحفيد الإخوان الذي وجهت له تهمتين إضافيتين بالاعتداء على امرأتين عام 2015 و2016، لترتفع تهم الاغتصاب في حقه إلى أربعة.

تقول الإذاعة إن رمضان بدا متوترا خلال تحقيق استمر أربع ساعات من الاستجواب في مكتب مغلق داخل المحكمة.

ونقلا عن مصدر مقرب من الملف، حاول طارق رمضان طوال الجلسة إنكار علاقته بالضحايا، ما دفع المحققين إلى مواجهته بأدلة احتوت على أشرطة جنسية تثبت فعلته.

ولأن الخناق الجديد ضيّق منافذ الهروب أمام حفيد الإخوان، لجأ الأخير يائسا إلى اتهام القضاة أنفسهم خلال استجواب "متوتر" انتهى بتهمتين إضافيتين له.

في المواجهة بين اثنين من المحققين ورمضان، خرج الأخير عن صوابه بالقول: "هل تتظاهر بالصم أم أنك أصم؟" أنت تعرف أنهن كاذبات، لست هنا من أجل قضية النساء. هؤلاء النساء لم يكنّ تحت سيطرتي. أنتم الذين تحت السيطرة، السيطرة السياسية".





وكانت تهمتا اغتصاب وجهتا إلى رمضان في الثاني من فبراير/شباط 2018.



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والخميس الماضي، حضر إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الإفراج عنه واستجوابه الأخير في إطار هذا الملف.

وحاول طارق رمضان (57 عاما) منذ ذلك الحين إلغاء الإجراءات القضائية في حقه، إلا أن النيابة العامة الباريسية وسّعت لاحقا التحقيق ليشمل ثلاث ضحايا محتملات أخريات.

وحددت الشرطة هوية المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها في حاسوب رمضان.

وأكدت الضحيتان الجديدتان أنهن تعرضن لعلاقة جنسية وحشية، في فندق باريسي، أواخر عام 2015 ومطلع 2016.

وقالت إحداهن للمحققين: "لقد طلبت منه أن يكون أكثر لطفًا، لكنه قال لي: إنه خطأك، فأنت تستحقيه، وكان علينا أن نطيعه"، فيما أخبرت الأخرى بأنه " اغتصاب نفسي أكثر من جسدي".

واستنادا لذلك، وجد القضاة أن هذا النمط في علاقات طارق رمضان متكرر مع أكثر من عشرة نساء تم السماع إلى شهادتهن، ولكن لم يتقدم معظمهن بشكوى ضده. وفق الإذاعة نفسها.

وبدأت قضية رمضان عام 2017، حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري و"كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.



ووجهت إلى المفكر الإسلامي في إطار هاتين القضيتين تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف" إذ أن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.