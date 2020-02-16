العراق وقبرص يبحثان تفعيل التشاور السياسي على هامش "ميونيخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي في حكومة تسيير الأعمال، الأحد، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس آفاق الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين.

ووقّع الجانبان خلال لقاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا عددا من مُذكّرات التفاهم، وأكدا عزمهما على تفعيل مُذكّرة التفاهم للمشاورات السياسية بين بغداد ونيقوسيا.



كما حث وزيرا الخارجية المجتمع الدولي على ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر العالمي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق.

وأعرب الحكيم عن تطلّع بلاده لتحقيق تعاون اقتصاديّ، داعيا شركات الاستثمار القبرصية للعمل في العراق، خاصة في مجالات البناء، والإسكان، والبنى التحتـية.

ووجه الدعوة لنظيره القبرصي لزيارة بغداد في إطار تعميق العلاقات بين البلدين.