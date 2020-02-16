خالد بن سلمان: المليشيات الإيرانية لا تعرف إلا ثقافة الدمار

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الأحد، أن المليشيات الإيرانية لا تعرف إلا ثقافة الدمار.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له بمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إن مليشيات الغدر الإيرانية اغتالت الحريري بعد أن ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه.





وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أن المليشيات لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.

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وتباع القول: "استشهد قبل 15 عاما رفيق الحريري. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته مليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".

وأضاف: "رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع المليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

وتوفي رفيق الحريري إثر عملية تفجير دبرتها مليشيا حزب الله الإرهابي يوم 14 فبراير/شباط 2005، وأسفرت عن مقتل 22 وإصابة 226 شخصا، بعد أن فجّر انتحاري شاحنة صغيرة كانت تحتوي على أكثر من كيلوجرام من مادة "تي إن تي"، لدى مرور موكبه بالقرب من فندق السان جورج في بيروت.





شهد لبنان بداية عهد سياسي جديد مع حلول ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وتتزامن الذكرى الـ15 لاغتيال الحريري مع قطيعة بين تيار المستقبل وفريق الرئيس ميشال عون، وانتكاس التسوية الرئاسية التي حصلت عام 2016، وأدت الى انتخاب الأخير رئيسا للجمهورية.