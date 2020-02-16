بن سلمان: ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت الحريري بعد أن ضاقت ذرعا بمشروعه للنهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن رفيق الحريري كان قائدا وطنيا مصلحا.



وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، شباط 16، 2020: رفيق الحريري قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في لبنان.

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وتابع: قبل 15 عاما استشهد رفيق الحريري، كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف الطوائف.

ولفت إلى أن ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت رفيق الحريري بعد أن ضاقت ذرعا بمشروعه للنهضة.

وأكد أن رؤية رفيق الحريري باقية لمواجهة مشاريع الميليشيات التي لا تؤمن بالوطن.