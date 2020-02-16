فصائل النصرة تنفذ هجوما على مواقع الجيش السوري غرب حلب بإسناد مكثف من المدفعية التركية

أفاد ناشطون بأن هجوما عنيفا شنته فصائل "النصرة"، اليوم الأحد، على محور كفر حلب الخاضع لسيطرة ​الجيش السوري​ بإسناد مكثف من المدفعية التركية. وأضاف الناشطون أن "هيئة تحرير الشام" بدأت الهجوم بتفجير عربة مفخخة تزامنا مع قصف مدفعي تركي مكثف استهدف كفر حلب وميزناز، بعد ليلة من الاشتباكات على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي.

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