باسيل: حصر قبول الدفع بالدولار في "MEA" مخالفة للقوانين

اشار رئيس تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جبران باسيل​ الى انه "من زمان وانا بطالب بتخفيض سعر بطاقات سفر "MEA" من دون تجاوب، هيدا اسمو احتكار.

ولفت باسيل في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "اليوم، بعد حصر قبول الدفع ب​الدولار​ هيدا اسمو مخالفة للقوانين وبطالب التيار انو يقدّم ​اخبار​ ويتحرك. وبذكر انو ما اخذنا جواب من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ عن التحويلات المالية للخارج"، مؤكدا ان "المصرف بخدمة ​الدولة​ ومش الدولة بخدمة المصرف".