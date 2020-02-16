باسيل: حصر قبول الدفع بالدولار في "MEA" مخالفة للقوانين

اشار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى انه "من زمان وانا بطالب بتخفيض سعر بطاقات سفر "MEA" من دون تجاوب، هيدا اسمو احتكار.
ولفت باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "اليوم، بعد حصر قبول الدفع بالدولار هيدا اسمو مخالفة للقوانين وبطالب التيار انو يقدّم اخبار ويتحرك. وبذكر انو ما اخذنا جواب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن التحويلات المالية للخارج"، مؤكدا ان "المصرف بخدمة الدولة ومش الدولة بخدمة المصرف".
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