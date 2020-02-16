الطقس اليوم غائم مع تساقط أمطار محلية في فترة بعد الظهر

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلّبا على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر اليوم الأحد بمنخفض جوي موسمي يؤدي الى طقس ممطر ومتقلب".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​، تتساقط امطار محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر ومترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٦٠٠م وتلامس ١٤٠٠م ليلاً . كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الإثنين:غائم صباحاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا خلال ​النهار​ نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية ابتداء من ارتفاع ١٢٠٠م و ما فوق .

الثلاثاء:غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ورياح ناشطة.