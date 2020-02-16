الطقس اليوم غائم مع تساقط أمطار محلية في فترة بعد الظهر

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلّبا على الحوض الشرقي للمتوسط، يتاثّر اليوم الأحد بمنخفض جوي موسمي يؤدي الى طقس ممطر ومتقلب".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، تتساقط امطار محلية تشتد اعتبارا من بعد الظهر ومترافقة احياناً ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وتلامس ١٤٠٠م ليلاً . كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الإثنين:غائم صباحاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرّقة وثلوج على ارتفاع ١٣٠٠م وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ابتداء من ارتفاع ١٢٠٠م و ما فوق .
الثلاثاء:غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة ورياح ناشطة.
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