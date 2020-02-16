خالد بن سلمان: ستبقى رؤية رفيق الحريري ومشروعه الوطني في مواجهة مشاريع الميليشيات

اشار نائب وزير الدفاع السعودي الامير ​خالد بن سلمان​ الى انه "استشهد قبل ١٥ عاماً رئيس الحكومة السابق ​رفيق الحريري​. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف ​الطوائف​. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار".

ولفت بن سلمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".