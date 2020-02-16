تفريغ حمولة شاحنة من أمعاء الدجاج عند مفرق فريديس - عكار

تفاجأ اهالي فريديس ومنجز والبلدات القريبة بتفريغ حمولة شاحنة من أمعاء ​الدجاج​ عند مفرق بلدة فريديس. واعرب الاهالي عن اسفهم لهذا الاعتداء البيئي مطالبين ​محافظ​ عكار و​الاجهزة الامنية​ باتخاذ التدابير اللازمة بحق اصحاب الشاحنات ومن يرسلهم، خصوصا أن الذباب والحشرات كانت تحوم فوقها.

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