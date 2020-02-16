جميل السيد: محمد الحوت أنت موظّف عند الناس ولست صاحب شركة خاصة

اشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أن "الميدل إيست قررت إستيفاء ثمن تذاكر الطيران بالدولار، وهي شركة مملوكة من ​الدولة​ يعني من ​الشعب اللبناني​، زالدولة تدفع وتقبض بالليرة،هكذا يقول قانون النقد و​موازنة​ ٢٠٢٠"، مضيفا :"محمد الحوت أنت موظّف عند الناس، ولست صاحب شركة خاصة بك"، متسائلا :"بدك مصاري للشركة؟ خفّف بعزقة وتنفيعات وتوظيف بلا طعمة".

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