شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يزور أسوان لتفقد مشروعات الطرق الداخلية وخط الملاحة النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات، برئاسة هشام عبد الواحد، إلى محافظة أسوان صباح اليوم في جولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور، ويتفقد وفد اللجنة خلال الزيارة لمحافظة أسوان، خط الملاحة النهرية، فضلا عن تفقد بعض محطات القطارات والورش الفنية.

ومن المقرر أن يلتقى وفد اللجنة، باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والقيادات التنفيذية، ومسئولي وزارة النقل بالمحافظة.

وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن هذه الزيارة تأتى ضمن الدور الذى تقوم به اللجنة في متابعة مشروعات النقل في جميع محافظات الجمهورية، للوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الأداء.

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وأشار عبد الواحد، إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الزيارات الميدانية في الفترة الماضية، وقدمت العديد من التوصيات بهدف تحسين جودة العمل في ملف الطرق والنقل.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في ملف الطرق الرئيسة والمحاور وكافة مشروعات النقل، مما سيكون لها تأثير كبير في دفع عجلة التنمية في الفترة المقبلة.

ولفت عبد الواحد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه من بين التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها للرد على بيان الحكومة هو الاهتمام بالطرق الداخلية في المحافظات، نظرا لما تعانيه من بعض المشكلات والتي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

يضم الوفد البرلماني، خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، ووحيد قرقر، ومحمد الكوراني، وعماد محروس، وعبد الهادي بعجر، وحسين أبو الوفا، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.