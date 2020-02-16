التجمع العالمي الأمازيغي يتهم لجنة النموذج التنموي بإقصائه…رخا: هذا تمييز في حق الأمازيغ

اتهم التجمع العالمي الأمازيغي لجنة النموذج التنموي بإقصائه؛ إذ قال رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إنه “راسل اللجنة المذكورة، عدة مرات، دون أن يتوصل بالإجابة عن مراسلته”.

وأضاف رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الأحد، إن “التجمع المذكور راسل لجنة النموذج التنموي، قبل أسابيع، بهدف تقديم تصوره للنموذج التنموي الجديد”.

وعبر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي عن استيائه مما أسماه “تمييزا في حق الأمازيغ”، موردا: “أن “حضور جمعيات مدنية أمازيغية، ضمن الاجتماعات، التي تعقدها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يبقى بصفة عامة باهتا”.

وكان الملك محمد السادس قد عين، في شهر دجنبر الماضي، أعضاء اللجنة الاستشارية، التي ستتولى إعداد نموذج تنموي جدي بالمغرب.

وقررت اللجنة المذكورة، في الشهر الماضي، الشروع في عملية الاستماع للمؤسسات، والأحزاب، والنقابات، والقطاع الخاص، والجمعيات.