كانا متوجهين نحو إسبانيا.. أمن طنجة يوقف فرنسيين في حوزتهما كمية من مخدر الشيرا

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة، مساء أمس السبت، من توقيف مواطنين فرنسيين في حالة تلبس بحيازة 15 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوفين، في عقدهما الثاني، وكانا سيتوجهان عبر الباخرة من طنجة صوب ميناء طريفة، إلا أن الإجراءات الأمنية في مركز الحدود مكنت من كشفهما، إذ ضبطت بحوزتهما الكمية المذكورة، وكانت ملفوفة بعناية بواسطة غلافين بلاستيكيين حول جسميهما.

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وأفادت المعطيات نفسها أن الغلاف الأول كان يحتوي على 8 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، فيما يحتوي الثاني على 7 كيلوغرامات من نفس المخدر.

يذكر أن الموقوفين وضعا رهن إشارة فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن ميناء طنجة المدينة قصد التحقيق معهما في الموضوع.