فيفا “تصدم” الاتحاد المصري و”تنحاز” لليفربول الإنجليزي

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأولوية لفريق ليفربول الإنجليزي من أجل منع أو الترخيص لنجمه، المصري محمد صلاح، في اللعب للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وحسب تصريح للمتحدث باسم “فيفا” لصحيفة “دا صن” البريطانية، فإن ليفربول له الصلاحية في منع صلاح، من المشاركة مع منتخب مصر في الألعاب الأولمبية المقبلة، مشيرا إلى أن بطولات الفيفا المحددة بفئة عمرية ليست ضمن الأجندة الدولية خلال فترة 2018/ 2024، ولذلك فإن الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبين بالمشاركة في البطولة.

وكان مدرب الأولمبي المصري، شوقي غريب، قد أبدى رغبته في ضم صلاح لقائمته المشاركة في الأولمبياد، فيما رفض الألماني يورغن كلوب مقترح الاتحاد المصري لكرة القدم ومدربه، مؤكدا بأنه من الصعب التفريط في اللاعب خلال مرحلة الاستعدادات لانطلاق الدوري الإنجليزي، خاصة وأن النجم المصري سيشارك مع “الفراعنة” في حال التأهل إلى كأس إفريقيا، شهر يناير من السنة القادمة بالكاميرون.

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