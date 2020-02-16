منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول فيروس” كورونا ” إليها

نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، أمس السبت، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل “حالة طوارئ” بالنسبة إلى الصين.

وعبر جيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن، التي سوف ينتقل إليها الفيروس، مشيدا بالتدابير، التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة انتشار الفيروس، إلا أنه «لا يزال قلقا من زيادة عدد حالات الإصابة به».

وكانت فرنسا قد أعلنت أول حالة وفاة، بسبب الفيروس في أوربا، وقالت إنها لسائحة صينية مُسنة، وهي رابع حالة وفاة خارج الصين بعد هونغ كونغ، والفلبين، واليابان.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية قد أعلنت أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصا، أول أمس الجمعة، وأن عدد الوفيات زاد بواقع 143 حالة، ليصل إلى وفاة 1523 شخصا.