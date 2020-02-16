طقس الأحد.. جو مستقر مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب خلال الليل والصباح على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية وكذا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية إلى أحيانا شرقية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وشمالية إلى أحيانا غربية بالمناطق الأخرى.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والجنوب الشرقي. وستكون ما بين 11 و16 درجة بالسواحل والسهول الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وبالسواحل الشمالية وبالواجهة المتوسطية، وما بين 21 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس وكذا بالجنوب الشرقي. وستكون ما بين 27 و33 درجة بمناطق عبدة والشياضمة بسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز ، وما بين بوجدور وطرفاية ، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.