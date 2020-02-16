نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ توصيات لجنة إردان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى في سجن "ريمون" عن إجراءات تضييق ستُنفذها بحقهم مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، وهي جزء من التوصيات التي أفضت إليها لجنة "إردان"، والتي تشكلت في منتصف عام 2018، للتضييق على الأسرى، وسحب مُنجزات حققوها بفعل العمل النضالي، والإضراب عن الطعام على مدار العقود السابقة.

وأوضح نادي الأسير في بيان أصدره اليوم، الأحد، أن "إدارة السجون ماضية في تنفيذ إجراءات التضييق في غالبية السجون، ومن الإجراءات التي أُبلغ بها الأسرى في سجن 'ريمون': تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر محطات إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد في اليوم، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، بحيث يعتمد الأسرى على طعام المطبخ في السجن، والذي يطهى من قبل الأسرى الجنائيين، وهو طعام سيئ كما نوعا، بالإضافة إلى سحب 40 صنفا من المشتريات في الكنتينا".

وأضاف أنه "سبق سجن 'ريمون' إجراءات فرضت على الأسرى في سجن 'عوفر' وكان من ضمنها سحب أصناف غذائية، ومواد تنظيف من الكنتينا، وتقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقا فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملونة والسماح بالأغطية ذات اللون الواحد فقط".

ووفقا للنادي، "أكد الأسرى على أن حوارات تجري من أجل بلورة خطوات نضالية تبدأ مطلع شهر آذار/ مارس المقبل، لمواجهة هذه السياسات، والتي تواصل سلطات الاحتلال في ترسيخها من خلال الاستمرار بعملية تنفيذها، وهي فعليا لم تتوقف منذ الإعلان عنها، لكنها تحاول فرضها تدريجيا عبر عدة مستويات".

وأكد نادي الأسير أن "إدارة سجون الاحتلال وبقرار سياسي تحاول فرض واقع جديد على الأسرى، عبر أدوات وسياسات ممنهجة، بهدف سلب الأسرى منجزاتهم وتقليصها إلى أدنى حد ممكن، والتي شملت حتى اليوم وبدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، المشتريات من الكنتينا، والحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطعام، كمية المياه المتوفرة، عدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة".