مدينة أميركية تغلق بحيرة بعد "اجتياحه" من قبل الأفاعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتخذت سلطات مدينة لايكلاند في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، منذ الخميس الماضي، بإغلاق جزء من بحيرة بعد تجمع عدد كبير من الأفاعي.

وقالت دائرة المتنزهات والترفيه في مدينة لايكلاند عبر "فيسبوك"، "يبدو أن الأفاعي تجمعت من أجل التزاوج" موردة صورة لإحدى الأفاعي في الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب غرب أورلاندو، بالتزامن مع "عيد الحب" العالمي ("الفالنتاين").

وعمد مسؤولون الخميس إلى إغلاق جزء من بحيرة تجمعت فيه هذه الزواحف، وطوقت المنطقة بشريط.

وأكدت الدائرة "اتخذنا هذه الإجراءات لحماية الزوار والأفاعي. هذه الأفاعي غير سامة وغير عدائية عموما طالما لا يزعجها الناس. وبعد التزاوج تذهب كل أفعى في طريقها". وحددت الأفاعي على انها أفاع مائية من النوع الذي يستوطن فلوريدا.

وأوضحت الدائرة "عادة ما نجدها ترتاح على جذوع أشجار في المياه أو على ضفاف البحيرة. وتشكل جزءا مهما من النظام البيئي ويجب ألا نزعجها".