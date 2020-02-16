مليشيا الحوثي تداهم منزل مالك شركة صرافة بصنعاء وتصادر 200 مليون ريال

الأحد 16 فبراير 2020

داهمت ميليشيا الحوثي، مساء السبت، منزل مالك شركة صرافة خاصة في العاصمة صنعاء، وقامت بنهب مبالغ مالية باهظة منه.



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وأكدت مصادر مصرفية، أن ميليشيا الحوثي أقدمت على اقتحام منزل المجذوب مالك شركة المجذوب للصرافة، ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية اختطفت عدداً من أفراد أسرة المجذوب واقتادتهم إلى جهة مجهولة.