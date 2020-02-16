صعدة.. إحباط محاولة تسلل حوثية في مديرية الصفراء

الأحد 16 فبراير 2020

تمكنت القوات الحكومية، من إحباط محاولة تقدم لعناصر مليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال اليمن.



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وقال قائد لواء (حرب1) بالقوات الحكومية، العميد محمد الغنيمي، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إثر تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأكد "إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم".