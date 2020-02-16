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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركي يقصف مواقع الأكراد بريف حلب والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، اليوم، قرى سيدا ومعلّقة وعفدكو وكوبرلك ومخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن قرية طويلة بريف تل تمر تتعرض لقصف متقطع مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، في حين قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية باشمرا بريف حلب الشرقي؛ ما تسبب بإصابة طفلين اثنين وامرأة على الأقل في قرية باشمرا بريف حلب الشمالي.
وأوضح ”المرصد السوري“ أن هناك اشتباكات عنيفة على محاور في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحاور أخرى بريف تل تمر شمال الحسكة، بين فصائل منضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر.
وتأتي تلك الاشتباكات بالتزامن مع استمرار القصف المكثف والعنيف بين الطرفين، في الوقت الذي تم فيه رصد الفصائل الموالية لتركيا لتعزيزات عسكرية كبيرة نحو محاور عين عيسى، إذ وصل رتل عسكري ضخم من منطقة تل أبيض.
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