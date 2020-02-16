منظمة الصحة العالمية تنصح دول العالم بالاستعداد لوصول كورونا إليها

الأحد 16 فبراير 2020

نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.



وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، أن تفشي الفيروس لا يزال يشكل "حالة طوارىء" بالنسبة للصين.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصا يوم الجمعة.

Advertisements

وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة ليصل عددها إلى 1523 شخصا.

وغالبية حالات الوفيات الجديدة هي في إقليم هوبي، وسط الصين، خاصة ووهان، عاصمة الإقليم.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن السبت، عبر غيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن التي سوف ينتقل إليها الفيروس.

وأشاد غيبريسوس بالتدابير التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة انتشار الفيروس، إلى أنه "لا يزال قلقا من زيادة عدد حالات الإصابة به".