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شكرا لقرائتكم خبر عن تعز.. مقتل 8 من مسلحي المليشيا خلال مواجهات في حيفان والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، وجرح آخرون، في وقت متأخر من مساء السبت 15 فبراير/ شباط 2020م، خلال مواجهات عنيفة، بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وذكر مصدر عسكري، أن مواجهات شرسة خاضتها القوات الحكومية، في صد هجوم لمليشيا الحوثي، على مواقع استراتيجية تتمركز فيها وحدات تابعة القوات الحكومية نحو جبال الصلة والمشماح، على الحد الشرقي بمديرية حيفان.
ووفق المصدر، قُتل خلال المواجهات 8 من عناصر مليشيا الحوثي، وجرح آخرون، فيما استشهد جندي من القوات الحكومية وأصيب 3.
ولفت المصدر إلى أن المواجهات بين الطرفين وصلت إلى مسافة قريبة، استمرت لثلاث ساعات، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة.
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