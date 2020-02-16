شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقعَ في قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:53 صباحًا, 16 فبراير 2020 م المناطق - وكالات قصف الطيران الإسرائيلي اليوم مواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعًا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وموقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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