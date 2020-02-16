شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تُعيد رفات قتلى جارتها الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وقد تم العثور على الرفات إما في أعمال الحفر المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين عامي 1996 و2005، أو في الرفات التي سلمتها كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة بعد القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافورة في يونيو 2018.
وأجرت سيئول وواشنطن اختبارات لتحديد هوية رفات الجنود الآسيويين التي تلقتها الولايات المتحدة من الشمال في هاواي ليتم تحديد الكوريين الجنوبيين من بينهم.وتخطط الولايات المتحدة لإعادتهم إلى كوريا الجنوبية في حوالي شهر أبريل، وسوف ترسل كوريا الجنوبية طائرات عسكرية خاصة لإعادتهم إلى أرض الوطن.
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