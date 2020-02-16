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كوريا الشمالية تُعيد رفات قتلى جارتها الجنوبية

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قال مسؤولون اليوم الأحد إن ثمانين مجموعة من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين الذين قُتِلوا في كوريا الشمالية خلال الحرب الكورية بين عامي 1950-1953 سوف يُنقلون من هاواي بالولايات المتحدة إلى بلادهم هذا العام.

وقد تم العثور على الرفات إما في أعمال الحفر المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين عامي 1996 و2005، أو في الرفات التي سلمتها كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة بعد القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافورة في يونيو 2018.

وأجرت سيئول وواشنطن اختبارات لتحديد هوية رفات الجنود الآسيويين التي تلقتها الولايات المتحدة من الشمال في هاواي ليتم تحديد الكوريين الجنوبيين من بينهم.وتخطط الولايات المتحدة لإعادتهم إلى كوريا الجنوبية في حوالي شهر أبريل، وسوف ترسل كوريا الجنوبية طائرات عسكرية خاصة لإعادتهم إلى أرض الوطن.

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