اعتقال أشخاص على خلفية 'دكًة عشائرية' في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص على خلفية "دكًة عشائرية" في جانب الكرخ من العاصمة تسببت بمقتل شخصين وإصابة آخرين.
وقال مدير إعلام شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموعة قامت بما يسمى بالدكة العشائرية وارتكبت خلالها جريمة قتل ٢ من المدنيين وإصابة آخرين في جانب الكرخ من بغداد".
وأضاف ناصر، أنه "على الفور توجهت مفارز القيادة وطوقت المنطقة واعتقلت الفاعلين، فيما فر أحدهم إلى جهة مجهولة مما دعا مفارز شرطة بغداد إلى تكثيف الجهود، وخلال وقت قياسي تم إلقاء القبض على القاتل، وتم اقتيادهم إلى القضاء الذي امر بتوقيفهم وفق المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".
وأضاف ناصر، أنه "على الفور توجهت مفارز القيادة وطوقت المنطقة واعتقلت الفاعلين، فيما فر أحدهم إلى جهة مجهولة مما دعا مفارز شرطة بغداد إلى تكثيف الجهود، وخلال وقت قياسي تم إلقاء القبض على القاتل، وتم اقتيادهم إلى القضاء الذي امر بتوقيفهم وفق المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".
وتابع ناصر، أن "ذوي المقتولين عزوا هذا الفعل إلى عتب بسبب حصول تجاوز على أحد اطفالهم مما دعا القاتل بالرد بإطلاق النار على الحاضرين مما أودى بحياة اثنين من ذويهم وإصابة اخرين".
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