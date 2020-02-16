شركة نفط ميسان تعلن اصابة عاملين صينيين اثنين باطلاق نار مجهول بحقل حلفاية

اعلنت شركة نفط ميسان، الاحد، عن اصابة عاملين صينيين اثنين باطلاق نار مجهول بحقل حلفاية.

وقال مدير اعلام الشركة خالد واهم في حديث لـ الخليج 365، ان "عاملين صينيين في حقل حلفاية النفطي تعرضا الى اطلاق نار من قبل مجهولين، ما ادى الى اصابتهما بجروح".

واضاف ان "الشركة منعت الموظفين من التنقل بين مواقعها"، مطالبا بـ"فتح تحقيق ومحاسبة المنفذين للهجوم".