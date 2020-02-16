بالصور.. النجف تعيد افتتاح مدخلها 'الأهم والاكبر'

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اعادت محافظة النجف، صباح الاحد، افتتاح تقاطع ثورة العشرين في المدينة القديمة، والذي يعد مدخل المحافظة " الاهم والاكبر".
واشار الى ان المحافظة عد اعادة افتتاح المدخل رسالة للجميع بأن المحافظة آمنة ومستقرة، مؤكدا أن القوى الامنية والمواطنين حريصين على مدينتهم وامنها وهناك تعاون كبير في هذا المجال.
واوضح ان هذا المدخل الذي اعيد افتتاحه اليوم بعد الاكبر والاهم في المحافظة، حيث يؤدي الى المدينة القديمة ومركز النجف وفيها مرقد الإمام علي (عليه السلام) ومنازل مراجع الدين.
وكانت هذه الشوارع قد اغلقت امام حركة سير المركبات منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية في المحافظة وعموم البلاد شهر تشرين الاول الماضي.
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