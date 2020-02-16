الحياة تعود للملاعب العراقية بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر

وكان الدوري قد توقف مطلع شهر تشرين الاول الماضي، بسب التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد واغلب المحافظات العراقية.

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد لكرة، استئناف الدوري الممتاز، بنظام لدور لوحد وبمشاركة 15 فريقاً، بعدما أعلنت 5 فرق انسحابها رسمياً من المسابقة.



وسينطلق الدوري اليوم، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها لقاء القمة بين الزوراء والطلبة الي سيقام على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة ولنصف عصراً.

وفي مباراة أخرى، سيواجه النجف فريق الصناعات الكهربائية على ملعب الادرة لمحلية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبذات التوقيت سيواجه امانة بغداد على ملعبه فريق نفط الوسط.

وستكون مباراة الزوراء والطلبة منقولة مباشرة على قنة العراقية الرياضية وقناة الكاس الثانية.

