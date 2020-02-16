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الحياة تعود للملاعب العراقية بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر

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2020-02-16 | 08:56

الحياة تعود للملاعب العراقية بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر

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ينطلق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاحد، بحلته الجديدة بعد توقف دام لأكثر من أربعة اشهر بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وكان الدوري قد توقف مطلع شهر تشرين الاول الماضي، بسب التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد واغلب المحافظات العراقية.

وقررت لجنة المسابقات في اتحاد لكرة، استئناف الدوري الممتاز، بنظام لدور لوحد وبمشاركة 15 فريقاً، بعدما أعلنت 5 فرق انسحابها رسمياً من المسابقة.


وسينطلق الدوري اليوم، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها لقاء القمة بين الزوراء والطلبة الي سيقام على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة ولنصف عصراً.

وفي مباراة أخرى، سيواجه النجف فريق الصناعات الكهربائية على ملعب الادرة لمحلية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبذات التوقيت سيواجه امانة بغداد على ملعبه فريق نفط الوسط.

وستكون مباراة الزوراء والطلبة منقولة مباشرة على قنة العراقية وقناة الكاس الثانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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