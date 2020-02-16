الأمن العراقي يعتقل 3 دواعش في كركوك وغرب الأنبار

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، اعتقال 3 إرهابيين من تنظيم داعش، في محافظتي الأنبار وكركوك.

وقال الإعلام الأمني، في بيان، إن ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية مستمرة؛ حيث نفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في مناطق البغدادي غرب الأنبار، وليلان في كركوك.

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وذكر البيان أن المداهمات أسفرت عن اعتقال ٣ إرهابيين من عناصر التنظيم.

يأتي ذلك فيما أعلن ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، السبت، عزم الحلف مواصلة المعركة ضد التنظيم الإرهابي في العراق، كاشفا عن خطط لتوسيع مهامه التدريبية.

وأُوقفت أنشطة الحلف في العراق مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد مليشيات فيلق القدس قاسم سليماني.



وصوت البرلمان العراقي مؤخرا على قرار يطالب برحيل القوات الأجنبية، لكن بغداد سمحت منذ ذلك باستئناف مهمة التحالف الدولي ضد داعش، التي اعتبرت أنها مقبولة أكثر من بعض أنشطة التدريب التي يقوم بها.