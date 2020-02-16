رئيس أوكرانيا بـ"مؤتمر ميونيخ": علينا تجاوز "محاكمة ترامب"

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن رغبته في طي صفحة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كانت تهدف لعزله، ملمحا إلى أنها تركت أثرا على العلاقات بين البلدين.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "بعد انتهاء المسلسل الطويل لمحاكمة ترامب، أريد أن أذهب (إلى واشنطن) وأفتح صفحة جديدة حول علاقاتنا".

وبادر في دعوة ترامب لزيارة كييف في وقت لا تزال واشنطن تنظر في تحديد موعد لزيلينسكي لزيارة البيت الأبيض.

في السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، الذي رافق زيلينسكي في ميونيخ، أن ملحمة محاكمة ترامب لعزله ألقت بثقلها على العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، التي تعد حليفا أساسيا لكييف في مواجهة روسيا.

وأكد بريستايكو أن "اختفاء قناة الاتصال الدائمة مع واشنطن خسارة فادحة تسببت بها المحاكمة"، ملمحا إلى أن "السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا والتزاماتها لا تزال صلبة كما كانت دائما"، وشدد على أن كييف تنظر إلى "مشاكل ترامب كقضية سياسية داخلية".





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وأفاد بأن "هناك أمورا لم يتم حلها بعد"، مشيرا إلى مغادرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كييف كيرت فولكر الذي لعب دورا محوريا في المحادثات مع موسكو حول الصراع في شرق أوكرانيا.

واستقال فولكر في سبتمبر/أيلول الماضي قبل الإدلاء بشهادته في الكونجرس في إطار التحقيق حول ترامب، ولم يتم إرسال بديل عنه، كما سعى إلى طمأنة أوكرانيا بأن واشنطن تحافظ على التزاماتها تجاهها.

وفي يوم 5 فبراير/شباط الجاري، خرج ترامب منتصرا في معركة "عزله" بعد تصويت مجلس الشيوخ على رفض التهمتين الموجهتين له.





وبرأ مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي من التهمتين الموجهتين إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى "استغلال السلطة"، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب، وفيما يخص التهمة الثانية "عرقلة عمل الكونجرس"، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.

وشكلت هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.