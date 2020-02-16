مقاتلات بلجيكية تعترض "اللؤلؤة السوداء" الروسية في البلطيق

أعلن سلاح الجو البلجيكي، الأحد، أن طائرات من طراز "إف - 16أ إم" اعترضت طائرة عسكرية روسية معرفة باسم "اللؤلؤة السوداء" فوق بحر البلطيق، فيما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى الآن.

وقالت القوات الجوية البلجيكية على "تويتر": "اعترضت مقاتلات سلاح الجو الطائرة الروسية الفريدة تو-134 أو بي إر/ Crusty-B التي غالبا ما تسمى اللؤلؤة السوداء بسبب لونها.

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وتستخدم القوات الفضائية الروسية اللؤلؤة السوداء غالبا لتدريب طياري وملاحي القاذفات الاستراتيجية تو 160 وتو-22إم3".

وأشارت وسائل إعلام تابعة لحلف الناتو إلى أنه تم إرسال مقاتلات سلاح الجو البلجيكي من المطار العسكري في ليتوانيا "شياولي" لاعتراض الطائرة، لافتة إلى وجود 4 طائرات بلجيكية في الوقت الحالي بهذه المدينة في إطار برنامج الناتو "حماية المجال الجوي لدول البلطيق".

وكانت القوات الجوية البلجيكية قد أعلنت أنها "رصدت" الطائرة، ولكن بعد ذلك بدأت مواقع الناتو وبلجيكا استخدام مصطلح "اعترضت" بدلا من "رصدت"، وفقا لموقع "توب وار".