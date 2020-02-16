اليابان: ارتفاع إصابات "كورونا" في "السفينة المحتجزة" إلى 355 شخصا

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صورة ارشيفية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة في اليابان إلى 355 حالة.

وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة في البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

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وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"، وهي ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.