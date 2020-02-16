اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل الى ان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان شرعي لناحية العدد، واكد ان مجلس الادارة بحاجة الى ثلثي مجلس الوزراء لتعيين مجلس ادارة للكهرباء. ولفت الى ان النسبة الاكبر من الهدر هي التي تذهب الى النازحين السوريين لان 80 بالمئة من الطاقة لا يتم دفع ثمنها.
اضاف ابي خليل في حديث تلفزيوني، "كنا نتمنى أن يكون خطاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أكثر مسؤوليةً في هذا الظرف، لكنه كان فارغاً من أي مضمون وهدفه شدّ عصب البيت الداخلي، وما يسمونه تسوية رئاسية نسميه تفاهماً وطنياً أنتج أمناً واستقراراً سياسياً وعدة ملفات مهمة إلا أن الحريري خرج من هذا التفاهم بدون أي تنسيق معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي خليل: كنا نتمنى أن يكون خطاب الحريري أكثر مسؤولية لكنه كان فارغاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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