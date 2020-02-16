البزري: صيدا التي انتصرت على اسرائيل ستنتصر لحق المواطن اللبناني في مكافحة الهدر والفساد

أكّد رئيس بلدية صيدا الاسبق عبد الرحمن البزري أن "إنتصار صيدا شعباً ومقاومة على الإحتلال الإسرائيلي شكّل منارة ساطعة تنير طريق المقاومين والمجاهدين لإستمرار المقاومة والتحرير والإنتصار على العدو الإسرائيلي وطرده"، مشيرا الى ان "صيدا أعطت أمثولة حقيقية من خلال تضحيات مجاهديها ومقاوميها وصلابة موقف مجلسها السياسي وفاعلياتها وقواها المدنية والدينية بأن الإنتصار هو لصالح الوطن والمواطن والقضية"، معتبراً أن "صيدا تدفع اليوم ثمن هذا الإنتصار لإصرارها على موقفها الوطني الذي يعكس صالح الشعب اللبناني بكافة فئاته وانتماءاته".
وشدد البزري على ان "صيدا التي إنتصرت على العدو الإسرائيلي، وكانت إحدى المحطات الرئيسة في إنتصار لبنان، لا يُمكن لها إلاّ أن تنتصر لحق المواطن اللبناني في العيش الكريم، وفي مكافحة الهدر والفساد، وفي الإصرار على بناء الدولة الحديثة العادلة".
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