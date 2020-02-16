تدابير سير في طرابلس وإغلاق مسالك بسبب الاشغال

أعلنت شركة "الجهاد"، في بيان، ​تدابير سير​ في ​طرابلس​، تبدأ ب"تزفيت الشارع من أمام شركة الهوندا وصولا لمؤسسة رياكو عند طريق ​بيروت​ القديمة، وعليه سوف يكون السير على طول هذه الطريق والمفارق الموزعة منها وعليها مقطوعة أمام ​حركة السير​، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين 17 الحالي ولغاية صباح يوم الاربعاء19 منه".

ودعت الشركة "الراغبين بسلوك طريق ​المنار​، إما التوجه عبر ​البحصاص​ مرورا بطريق بيروت القديمة او سلوك مفرق ​بنك عودة​ جسر الطائف، أما الوافدون من ​ابي سمراء​ نحو البولفار فسيكون عليهم إما التوجه الى البحصاص عبر طريق بيروت القديمة، أو نحو ​حديقة​ محرم وصولا الى تقاطع بنك عودة".

ولفتت الى أنها "ستضع إرشادات توجيهية وستواكب عناصر ​الشرطة البلدية​ ومفرزة سير طرابلس، الأشغال وتوجه السيارات والآليات نحو الطرق المفتوحة".

