اطلاق نار في اشكال وقع في أحد مطاعم البترون

وقع إشكال فجر اليوم في أحد مطاعم البترون بين "ب.م" ومجموعة من الشباب، تطور الى تلاسن وتدافع، مما دفع "ب.م" إلى إطلاق النار من مسدس كان في حوزته.
وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الامنية ومن مكتب أمن البترون الذين أوقفوا مطلق النار، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه.
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