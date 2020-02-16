اطلاق نار في اشكال وقع في أحد مطاعم البترون

وقع إشكال فجر اليوم في أحد مطاعم ​البترون​ بين "ب.م" ومجموعة من ​الشباب​، تطور الى تلاسن وتدافع، مما دفع "ب.م" إلى ​إطلاق النار​ من مسدس كان في حوزته.

وعلى الفور، حضرت عناصر من ​القوى الامنية​ ومن مكتب أمن البترون الذين أوقفوا مطلق النار، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه.