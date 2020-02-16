كرم: تسديد الديون الخارجية من جيوب المواطنين استمرار للفساد والهدر وسياسة التجويع

اعتبر أمين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ أن "تسديد الديون الخارجية من جيوب المواطنين استمرار للفساد والهدر و​سياسة​ التجويع والتعويض بطباعة ​الليرة​ تمادٍ في الخداع الورقي والافقار". وقال في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "فليتحمّل افرقاء الحكم نتائج فشلهم وتمسّكهم ب​السلطة​، لن نسكت على طمعهم، وسيأتي الحساب".

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