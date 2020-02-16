اشارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الى إنها لم تكن تخطط لتمزيق نسختها من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب حتى قرأته، ورأت أنه رهيب "وأردت لفت الانتباه إلى أجزاء مرفوضة".
ولفتت بيلوسي عن نفسها خلال مقابلة اجرتها معها شبكة أخبار "سي إن إن" الأميركية، الى انه "بعد قراءة ما يقرب من ثلث الخطاب، "رأيت أن الأمر فظيع"، وأدركت أن كل صفحة تقريبًا بها شيء غير مقبول، وأشعر بخيبة أمل بسبب تغييب الخطاب لأي من التشريعات التي أقرها مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: مزقت خطاب ترامب لاحتوائه أجزاء مرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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