بيلوسي: مزقت خطاب ترامب لاحتوائه أجزاء مرفوضة

اشارت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ الى إنها لم تكن تخطط لتمزيق نسختها من خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس ​دونالد ترامب​ حتى قرأته، ورأت أنه رهيب "وأردت لفت الانتباه إلى أجزاء مرفوضة".

ولفتت بيلوسي عن نفسها خلال ​مقابلة​ اجرتها معها شبكة ​أخبار​ "سي إن إن" الأميركية، الى انه "بعد قراءة ما يقرب من ثلث الخطاب، "رأيت أن الأمر فظيع"، وأدركت أن كل صفحة تقريبًا بها شيء غير مقبول، وأشعر بخيبة أمل بسبب تغييب الخطاب لأي من التشريعات التي أقرها مجلس النواب".