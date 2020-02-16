الجيش السوري يعطل 5 طائرات مسيرة حاولت استهداف مصفاة حمص

استطاع ​الجيش السوري​، اليوم الأحد، إفشال هجوم استهدف ​مصفاة حمص​، عن طريق استخدام الطائرات ال​مسيرة​. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الهندسة في الجيش السوري "تمكنت من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونيا" حاولت استهداف مصفاة حمص.

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