مسيرة في الجولان المحتل في ذكرى الاضراب ضد الاحتلال الإسرائيلي 1982

تجمع عدد من أعضاء الموحدين ​الدروز​ في مدينتي مجدل شمس و​عين التينة​ في الذكرى الـ 38 للإضراب الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي 1982.

وانطلقت المسيرة بالزي التقليدي ل​طائفة​ الموحدين، نحو الحدود السورية بمشاركة الشيوخ و​الأطفال​، رافعين الأعلام السورية.

يذكر أن الإضراب الوطني انطلق في الـ 14 من شباط عام 1982 واستمر قرابة 6 أشهر.