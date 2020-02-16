مسيرة في الجولان المحتل في ذكرى الاضراب ضد الاحتلال الإسرائيلي 1982

تجمع عدد من أعضاء الموحدين الدروز في مدينتي مجدل شمس وعين التينة في الذكرى الـ 38 للإضراب الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي 1982.
وانطلقت المسيرة بالزي التقليدي لطائفة الموحدين، نحو الحدود السورية بمشاركة الشيوخ والأطفال، رافعين الأعلام السورية.
يذكر أن الإضراب الوطني انطلق في الـ 14 من شباط عام 1982 واستمر قرابة 6 أشهر.
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