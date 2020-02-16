وزير النفط الايراني: احتياطي النفط في ايران يتجاوز 700 مليار برميل

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة أن احتياطي النفط في ايران يتجاوز 700 مليار برميل، داعيا الشركات المعرفية لاجتراح الحلول لزيادة طاقة الاستخراج.
وأوضح زنكنة في كلمة بمنتدى شركات المعرفية والناشئة في طهران اليوم، بانه وفي حال زيادة عامل الاستخلاص من احتياطي النفط بواقع 1 بالمئة، سيتم تحصيل عوائد تتراوح بين 350 الى 400 مليار دولار باحتساب 50 دولارا للبرميل.
ولفت الى أنه على ضوء ذلك تم ابرام عقود مع الجامعات الايرانية لاجراء دراسات على حقول النفط بهدف زيادة عامل الاستخلاص فيها.
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