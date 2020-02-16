وزير النفط الايراني: احتياطي النفط في ايران يتجاوز 700 مليار برميل

أكد وزير ​النفط​ ال​ايران​ي ​بيجن زنكنة​ أن احتياطي النفط في ايران يتجاوز 700 مليار برميل، داعيا الشركات المعرفية لاجتراح الحلول لزيادة طاقة الاستخراج.

وأوضح زنكنة في كلمة بمنتدى شركات المعرفية والناشئة في ​طهران​ اليوم، بانه وفي حال زيادة عامل الاستخلاص من احتياطي النفط بواقع 1 بالمئة، سيتم تحصيل عوائد تتراوح بين 350 الى 400 مليار ​دولار​ باحتساب 50 دولارا للبرميل.

ولفت الى أنه على ضوء ذلك تم ابرام عقود مع ​الجامعات​ الايرانية لاجراء دراسات على حقول النفط بهدف زيادة عامل الاستخلاص فيها.